L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club: “C'è entusiasmo. I ragazzi sono proiettati su questa partita e sulle fasi finali. A me piacerebbe che pensassero solo al Lecce, perché vorrei finire in testa dopo trentotto partite. Questo film iniziato quest'anno è all'ultimo episodio, dobbiamo giocarcelo alla grande. Sarebbe straordinario entrare nella storia. In caso? Non cambierà nulla, solo l'avversario. Vedremo chi ci capiterà. Abbiamo in testa i tre punti di sabato e le tre partite da vincere, sono rimaste queste. Ce le siamo guadagnate”.

“Restano tre partite, ce le siamo guadagnate”

Sul Lecce: “Sicuramente ha ottenuto meno rispetto a quanto meritava, è una squadra forte che ha tanti ragazzi stranieri e a limite età. Sono diventati squadra col passare dei mesi. Hanno giocatori decisamente forti e arrivano all'ultima senza obiettivi. Questa è un'incognita”.

“I ragazzi hanno onorato la Fiorentina con calcio propositivo”

Sulle fasi finali: “Spero che vengano in tanti a sostenere questi ragazzi, che comunque vada hanno un grandissimo senso d'appartenenza. Hanno onorato la Fiorentina e stanno cercando di fare qualcosa di storico, tramite un'idea di calcio propositiva, con coraggio e voglia di stupire, di essere protagonisti. Questo ci ha sempre contraddistinto. Se lo meritano i ragazzi”.