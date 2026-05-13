Balbo e Braschi si candidano a un posto fisso in prima squadra. Sarà l'ora di dare un senso al Viola Park?

Tra le tante valutazioni che spetteranno a Paratici e al nuovo tecnico della Fiorentina, in attesa di capire chi sarà, ci sarà anche quella riguardanti i giovani. Su tutti Luis Balbo e Riccardo Braschi, i calciatori che più di tutti dalla Primavera sono entrati a far parte in pianta stabile della prima squadra nell'ultimo spezzone di campionato.

Nella rosa ci possono stare

Difficile pensare a un posto da titolare per loro nella prossima stagione, ma è fuori dubbio che entrambi potranno ritagliarsi un ruolo importante nella rosa. Balbo potrebbe essere la prima alternativa all'esterno sinistro titolare, che sia Gosens o qualcun altro, mentre Braschi merita assolutamente un'occasione nel roster degli attaccanti (impossibile fare peggio dei Dzeko e Piccoli visti quest'anno).

Diamo un senso al Viola Park

Ci sono talmente tanti reparti da mettere a posto, per non dire da rivoluzionare completamente, che almeno sulle seconde linee si dovrà cercare di fare con ciò che si ha (visto anche che la Fiorentina sarà impegnata solo in campionato e Coppa Italia). Quale migliore occasione, dunque, per puntare un po' di più sui prodotti del Viola Park?