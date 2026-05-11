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Capozucca: "Braschi ha un bel fisico e qualcosina può fare. E' un giovane interessante, ma..."

Redazione /
Riccardo Braschi
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A Radio Sportiva ha parlato l'ex ds tra le altre anche del Genoa, Stefano Capozucca, che è intervenuto anche sul giovane attaccante della Fiorentina Riccardo Braschi

Le parole su Braschi

“Ci sono diversi giocatori interessanti in Serie A, quindi è inutile fare nomi. Prima però guardavo la Fiorentina e ha esordito questo ragazzo, Braschi, che ha giocato anche a Roma. Lui mi sembra avere un bel fisico e può fare qualcosina. Ora bisogna dargli tempo di crescere”. 

Sui giovani

"Bisogna far giocare i giovani, perché se non giovano mai è inutile stare qui a raccontarsela. In Italia è difficile per i giovani perché si guarda troppo il risultato e anche gli allenatori vanno in difficoltà».

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