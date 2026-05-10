Vanoli: "Piccoli non è al massimo della condizione, Kean lo valutiamo per le prossime due gare. Braschi ha una bella occasione da sfruttare"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Genoa.
Sui centravanti a disposizione
Vanoli ha commentato il momento della squadra viola: "Le critiche bisogna saperle accettare e trasformarle in motivazioni. Oggi abbiamo un altro match point lontano dalla storia di questa società ma che è primario in questo momento. Le punte? Abbiamo recuperato Piccoli che non è al 100% ma vuole stare con noi, Kean lo rivalutiamo nelle ultime due gare. Per Braschi è una bella occasione, la sfrutti con serenità ed entusiasmo. Il lavoro paga".
Sulla gara persa contro la Roma
E sulla sconfitta di Roma si è espresso così: "Dopo il primo gol siamo usciti dalla partita e non abbiamo messo in atto il nostro piano".
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