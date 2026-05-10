Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Genoa.

Sui centravanti a disposizione

Vanoli ha commentato il momento della squadra viola: "Le critiche bisogna saperle accettare e trasformarle in motivazioni. Oggi abbiamo un altro match point lontano dalla storia di questa società ma che è primario in questo momento. Le punte? Abbiamo recuperato Piccoli che non è al 100% ma vuole stare con noi, Kean lo rivalutiamo nelle ultime due gare. Per Braschi è una bella occasione, la sfrutti con serenità ed entusiasmo. Il lavoro paga".

Sulla gara persa contro la Roma

E sulla sconfitta di Roma si è espresso così: "Dopo il primo gol siamo usciti dalla partita e non abbiamo messo in atto il nostro piano".