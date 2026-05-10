Al secondo anno di A il Como conquista almeno l'Europa League: espugnato il Bentegodi. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Giornata storica per il Como che al termine della sua seconda stagione in A (a distanza di anni), ha conquistato almeno l'Europa League grazie al successo di Verona nel lunch match: la squadra di Fabregas è matematicamente tra le prime sei, in virtù del +10 momentaneo sull'Atalanta. Poco fa la fine del match al Bentegodi contro il Verona, con la vittoria per 1-0 firmata da un gran gol di Douvikas al 72'.

La formazione lariana scavalca momentaneamente la Roma al quinto posto, in attesa del match dei giallorossi, e ricuce il gap dal Milan, quarto, a -2. La corsa Champions tra le tre andrà avanti fino al termine del campionato.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan 67, Como 65, Roma 64, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Bologna 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18.