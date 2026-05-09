Bastano 15 secondi a Vlahovic per inguaiare Corvino. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Un gol realizzato dopo 15 secondi di gioco decide la partita tra Lecce e Juventus. Protagonista l'ex attaccante della Fiorentina, Vlahovic, che addomestica un pallone difficile nei pressi della porta giallorossa e batte inesorabilmente Falcone per l'1-0 che è stato il risultato della gara.

Due reti annullate, Vlahovic sempre nel mezzo

Nella ripresa la Juventus ha provato a chiudere la gara ed è anche andata a segno due volte. Reti però annullate dall'arbitro per due fuorigioco di Vlahovic. Nel primo caso, l'attaccante serbo raccoglie una respinta corta di Falcone, calcia una prima volta e il portiere salva, ma alla seconda fa centro. Tutto inutile però. Nel secondo caso a segnare è Kalulu, ma ad inizio azione c'era proprio Vlahovic in offside attivo con tanto di contrasto su un avversario.

La classifica

Con questo successo la Juventus scavalca il Milan e si porta al terzo posto. Tutto questo ovviamente in attesa della risposta rossonera. Il Lecce, costruito dall'altro ex viola e scopritore di Vlahovic, Corvino, è nei guai perché, in caso di vittoria della Cremonese vedrebbe il suo vantaggio sulla terzultima assottigliarsi ad un solo punto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan 67, Roma 64, Como 62, Atalanta 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Bologna 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18.