Colantuono: "Leao, Kean e Vlahovic sono un patrimonio per la Serie A: devono restare a giocare in Italia"

Questo pomeriggio l’ex allenatore di Atalanta e Salernitana Stefano Colantuono, durante un collegamento a Maracanã su TMW Radio, ha avuto modo di dire la sua sul destino di tre attaccanti della nostra serie A. Secondo il tecnico Leão, Kean e Vlahovic dovrebbero restare in Italia, con il loro club che dovrebbero fare di tutto per trattenerli.

“Che fine faranno la prossima estate? Sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Se vogliono realizzare qualcosa, devono darli all'estero, dove hanno soldi da spendere. Per Kean farei un tentativo per tenerlo. Poi bisogna vedere cosa vogliono fare i diretti interessati. Sono comunque giocatori validi, e qualcosa puoi portare a casa. Non sono solo le società a decidere, ma molto di più”.

“Dopo stagioni negative saresti costretto a venderli a condizioni sfavorevoli e a doverli sostituire”

Ha anche aggiunto: “Sono tutti giocatori recuperabili e validi. Poi chi per un motivo, chi per un altro, ha sbagliato l'annata. Ora, se li vendi li devi sostituire e li altri li prendono alle loro condizioni . lo ci proverei a recuperarli. Fossi un dirigente, io proverei a fare un ultimo tentativo per metterli nelle condizioni di rendere. Chi te li viene a chiedere oggi, ti darà molto meno del suo valore"