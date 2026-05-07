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Lo Schalke 04 continua i festeggiamenti per la promozione: Dzeko e Karius protagonisti a Ibiza. - VIDEO

Redazione /
Edin Dzeko
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Dopo aver raggiunto sul campo, con ben due giornate di anticipo, la promozione con il suo Schalke 04 in Bundesliga, ed aver festeggiato il traguardo davanti ai suoi tifosi a Gelsenkirchen, l’ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko ed i suoi compagni hanno continuato i festeggiamenti anche nei giorni successivi, lontano dalla Germania.

Il giocatore visto a Firenze è un lontano ricordo: allo Schlake Dzeko è un vero e proprio trascinatore

Come si capisce da alcuni video pubblicati dall’attaccante bosniaco sul proprio profilo Instagram, tutta la rosa dello Schalke si è spostata nelle isole Baleari. In un video Instagram pubblicato da Dzeko, ecco i protagonisti del salto di categoria, che in barca a Ibiza hanno dato spettacolo con una vacanza-premio da urlo. In consolle Lorius Karius, portiere e dj d'eccezione per la gioia dei compagni.

In tutto questo l’esperto Dzeko cosa fa? Il 40enne vero e proprio trascinatore dentro e fuori dal campo, sulle note di 'Freed from Desire' può urlare 'Schalke's on Fire!”. 

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