VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram - appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo analizzato quale possa essere il futuro di Vanoli e quindi della Fiorentina, chiamata a conquistare un ultimo punto per la salvezza matematica prima di andare incontro, si spera, a una totale rivoluzione. Hanno partecipato alcuni dei nostri redattori, con la piacevole presenza di Francesco Matteini. Ha condotto Giulio Dispensieri.

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