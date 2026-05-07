Galbiati: "Lucca vale Piccoli. Fossi in Vanoli andrei via dalla Fiorentina, vi spiego perché"

A Lady Radio ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, intervenendo sia sull'ultima prestazione viola a Roma che sul futuro della squadra.

Sulla gara di Roma

“La partita di Roma è stata bruttissima. Ma capisco il calo d’attenzione e tensione. La Roma è più forte, anche se il 4-0 è stato molto pesante. Spero si possano vedere anche prestazioni discrete in questo finale, non solo figuracce”.

Sull'allenatore

“Grosso è un tecnico emergente, non mi sembra da programma a lunga scadenza. Sta facendo bene, ma a Sassuolo non ci sono pressioni. Paratici lo conosce, ci si può fidare, ma penso che si potrebbe anche prendere qualcosa di meglio. Vanoli? Per me più o meno vale Grosso. Fossi in Vanoli andrei via, perché è l'associazione a questa stagione è troppo forte. Se rimanesse finirebbe nel mirino della critica alla prima sconfitta. Lucca o Piccoli? Per me si equivalgono. Al top farebbero in due i gol di Kean lo scorso anno"