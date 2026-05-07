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Fiorentina, il ballo del centravanti. I viola verso il passaggio da Kean a Lucca

Redazione /
Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca

La stagione da record, quella vissuta l'anno scorso, è ormai solo un ricordo sia per Moise Kean che per la Fiorentina. A distanza di un anno ecco che si ripropone la questione centravanti per il club viola. 

Da Kean a Lucca

In proposito, La Gazzetta dello Sport scrive che Kean sembra sempre più lontano da Firenze e tra i tanti nomi che girano nelle conversazioni di mercato del diesse con gli addetti ai lavori ce n'è uno che accede più degli altri: Lorenzo Lucca, centravanti di proprietà del Napoli, prestato al Nottingham Forest

Fiorentina gradita

L'esperienza in Inghilterra per lui è stata per niente felice, il ritorno al Napoli rischia di essere solo una tappa di passaggio prima di un altro trasferimento. La Fiorentina è destinazione gradita di legge ancora sul quotidiano sportivo e la maglia viola può diventare un'opportunità per rilanciarsi nel nostro campionato.

Per inciso, Roberto Piccoli invece potrebbe restare, ma solo per fare la riserva al titolare. 

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