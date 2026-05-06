Kean non è solo: La situazione medica in casa Fiorentina. Le assenze certe e quelle possibili

Kean è di nuovo sotto la lente di ingradimento. La sua situazione fisica è tenuta sotto osservazione dallo staff medico e tecnico della Fiorentina. Ma non c'è solo lui.

Piccoli e Fortini

Occhi puntati anche su Piccoli, il cui problema all’adduttore della coscia gli ha impedito di scendere in campo negli ultimi due impegni di Serie A contro Sassuolo e Roma. E poi ai box c'è anche Fortini, alle prese con una sindrome retto-adduttoria.

Lamptey

Lamptey non lo rivedremo più in campo ma questa non è certo una novità.