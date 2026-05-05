Kean, un padre... In ritardo. Ecco quando tornerà ad allenarsi l'attaccante al Viola Park
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Con un giorno di ritardo Moise Kean farà ritorno a Firenze, o per lo meno al Viola Park.
Padre per la seconda volta
Dopo essere diventato patre per la seconda volta l'ex Juventus rientrerà nel capoluogo toscano solo in serata, per tornare ad allenarsi a Bagno a Ripoli domattina.
Cambiano i piani
Il comunicato iniziale della Fiorentina annunciava il permesso per l'attaccante fino a ieri, con il rientro agli allenamenti previsto per questa mattina alle 10.30. Qualche ora di ritardo per lui. Ormai, purtroppo, niente di nuovo.
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