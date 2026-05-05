Kean, il programma di recupero portato avanti lontano da Firenze. Il momento del ritorno

Anche per la trasferta di Roma, la Fiorentina ha dovuto fare a meno del proprio centravanti, Moise Kean, che non vede campo in viola ormai già da un mese, a causa del problema alla tibia che si porta dietro da tempo.

Ritorno al Viola Park

Ora sta per terminare anche il permesso avuto per motivi familiari; oggi alle 10.30, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ci sarà il suo ritorno al Viola Park per continuare il percorso terapeutico di recupero.

Programma di recupero

Anche lontano da Firenze, si legge sempre sul quotidiano sportivo, Moise ha proseguito il programma individuale di recupero in vista del ritorno in gruppo che, per il momento, non è dato sapere quando e se avverrà.