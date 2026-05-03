I tre parametri su cui si baserà la Fiorentina per decidere il futuro di Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tra i nomi più ingombranti su cui ci sarà da prendere una decisione in casa Fiorentina, c'è sicuramente quello di Moise Kean.
La clausola
Come ricorda il Corriere dello Sport, su di lui il club viola ha potere limitato, perché se nelle prime due settimane di luglio arrivasse un’offerta da 62 milioni di euro la società viola non potrebbe far altro che sottostare al volere dell’attaccante.
Tre parametri
Se come prevedibile però l'offerta non arriverà, la scelta della Fiorentina per il suo futuro su baserà su integrità fisica, gestione caratteriale ed economica del calciatore. Oggi Kean percepisce uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti più bonus. Motivo per cui il club dovrà, semmai, essere convinto al 100% di tenerlo.
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