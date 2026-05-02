Amoruso: "Altro che miracolo, Vanoli ha fatto solo il suo. Come si fa a dialogare con Kean?"

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, in un intervento su Radio Bruno, ha parlato di presente e futuro della formazione viola.

“Gudmundsson e Kean, manca il dialogo”

“Gudmundsson non è anarchico - ha detto - è solo che lui e Kean non parlano la stessa lingua. Non c’è dialogo con il centravanti viola, perché non cerca triangolazioni, collaborazioni con i compagni. Poi l'islandese ci ha messo anche del suo in questi anni per non rendere al meglio”.

“Altro che miracolo…”

E poi: “Vanoli non ha fatto un miracolo, ha fatto il suo. Ora ci vuole un allenatore che sappia fare calcio e che abbia delle intuizioni. Senza l'Europa hai un anno per creare una Fiorentina che abbia una sua idea di calcio”.