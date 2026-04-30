Palladino, è già tempo di fare le valigie. E l'Atalanta può riproporre il disastroso avvicendamento di Firenze
L'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, potrebbe salutare l’Atalanta dopo neanche una stagione completa.
Pioli in lizza
Quello che emerge in questi giorni è che non ci sarebbe completa unità d’intenti tra il tecnico e la società nerazzurra che, per questo motivo, starebbe già valutando alcune ipotesi alternative al tecnico campano. Sono circolati i nomi di Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Thiago Motta ma, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, in lizza c'è anche Stefano Pioli.
Stesso avvicendamento
Così facendo, l'Atalanta riproporrebbe lo stesso avvicendamento in panchina che c'è stato a Firenze ma che non ha di certo dato risultati in questa piazza. Tutti sappiamo come si è chiusa l'esperienza in viola di Pioli nonostante ci fossero tutte le premesse per fare bene.