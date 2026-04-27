Palladino rimedia un'altra delusione in Sardegna e il Cagliari ora è in scia alla Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Non è un gran momento per l'Atalanta, guidata dall'ex allenatore della Fiorentina, Palladino.

Per i nerazzurri dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia arriva un'altra delusione, stavolta in campionato sotto forma di sconfitta (3-2) patita nella trasferta di Cagliari.

La partita

Avvio fortissimo dei padroni di casa che grazie a una doppietta di Mendy si ritrovano in vantaggio per 2-0 dopo appena otto minuti di gioco. Scamacca però, altra doppietta, rimette a posto la situazione tra il 40' e il 45'.

In avvio di ripresa i sardi trovano il definitivo 3-2 grazie ad un gol siglato da Borrelli.

Classifica

Dopo questo successo, il Cagliari si allontana dalla zona pericolosissima della classifica e mette otto punti di distacco tra sé e il terzultimo posto. Con 36 punti i rossoblu sono dietro una lunghezza rispetto alla Fiorentina. Per l'Atalanta la qualficazione in Europa è sempre più una chimera, a meno che l'Inter non vinca anche la Coppa Italia permettendo ai bergamaschi l'accesso alla Conference League.

La nuova classifica di Serie A: Inter 79, Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Roma 61, Como 61, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Parma 42, Torino 41, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 36, Lecce 29 Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.