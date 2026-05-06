Scusate il ritardo: Finalmente Kean è tornato. E domenica potrebbe pure...

In teoria il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, sarebbe dovuto essere al Viola Park ieri mattina per riprendere il suo percorso lavorativo e riabilitativo al centro sportivo.

A Firenze

Niente da fare, Kean è arrivato ieri sì a Firenze ma nel pomeriggio e il programma è stato rimandato ad oggi. Del resto una nascita, perché l'attaccante è divenuto padre per la seconda volta, non si può programmare nei minimi dettagli ed è bastato un piccolo ritardo per cambiare tutto.

Condizioni migliori

Adesso però il giocatore ha un obiettivo: quello di mettersi a disposizione di Vanoli e della squadra ed essere in campo contro il Genoa; la tibia finalmente sta meglio e non si può escludere una sua presenza domenica prossima dopo più di un mese d'assenza.

Così come purtroppo non si può escludere a priori che forzando il dolore torni a farsi sentire. Nel caso nessuno forzerà la mano con lui anche perché la situazione non lo richiede.