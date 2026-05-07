La Gazzetta dello Sport: Fiorentina d'attacco, c'è Lucca nel mirino
Una pagina sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport.
Pagina 20
Il titolone scelto stamani è: “Il ballo dei nove”. E ancora: “Kean più lontano C’è Lucca nel mirino Fiorentina d’attacco”. Sommario: “I viola faticano a segnare: l’attaccante del Nottingham, di proprietà del Napoli, piace per il dopo-Moise”.
Rientro e ottimismo
In taglio basso sulla squadra: “Piccoli punta al rientro col Genoa Cresce l’ottimismo per Fortini”.
💬 Commenti (3)