De Rossi, spunta la clausola milionaria che rende la strada ripida per la Fiorentina

Domenica prossima al Franchi verrà a giocare contro la Fiorentina il Genoa. La squadra rossoblu è stata portata in salvo grazie al lavoro del suo allenatore, Daniele De Rossi, uno che piace e nemmeno poco a Fabio Paratici.

Una clausola milionaria

Che possa essere proprio De Rossi l'erede di Paolo Vanoli a Firenze? Stando a quello che scrive stamani il Corriere Fiorentino è un'ipotesi difficile da concretizzare. Questo perché, oltre a un rinnovo scattato automaticamente una volta centrata la salvezza, il Grifone sarebbe infatti forte pure di una clausola rescissoria da 10 milioni di euro.

Strada ripida

Un dettaglio questo che il club avrebbe comunicato a chi, nell’ambiente del mercato, ha chiesto informazioni sul tecnico e che rende la strada che porta a De Rossi se non proprio impraticabile come minimo in salita (ripida).