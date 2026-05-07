Un Grosso candidato per la panchina della Fiorentina. Gira che ti rigira, c'è sempre un faccia a faccia...

Sui quotidiani che si occupano di Fiorentina c'è una grande attenzione che viene concessa alla questione allenatore che continua, inevitabilmente, a tenere banco.

Grosso in pole

Sia per Corriere dello Sport-Stadio, che per La Nazione c'è un candidato in primo piano ed è quel Fabio Grosso del Sassuolo di cui, comunque, si parla ormai da tempo.

Cambia il concorrente

E per il tecnico abruzzese c'è però un duello da affrontare prima di poterlo considerare a tutti gli effetti il nuovo allenatore viola. Secondo il quotidiano sportivo il suo concorrente è, nientemeno, che l'attuale tecnico gigliato, Paolo Vanoli. Mentre per il giornale fiorentino si sta contendendo la carica con Daniele De Rossi che ha portato alla salvezza, e con molta tranquillità, il Genoa.