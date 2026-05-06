Fiorentina vuoi Grosso? E allora c'è da tirare fuori i soldi per l'indennizzo

Che Fabio Grosso sia un candidato importante, se non proprio il principale per la panchina della Fiorentina, è un fatto assodato.

Indennizzo

Fabio Paratici e Grosso si conoscono e si stimano e il Sassuolo, tramite il proprio amministratore delegato, Giovanni Carnevali, ha già fatto capire di essere disposto a lasciarlo partire. Ma è un'operazione questa che non può essere gratis per il club emiliano. Avendo Grosso un contratto fino al 2027 servirà un indennizzo per liberarlo, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

Grosso e De Rossi

Sul quotidiano sportivo viene riportato anche il fatto che Grosso soddisfa i requisiti richiesti dal diesse, è giovane, rampante, conosce già la A e gioca un calcio propositivo e offensivo. Stesso discorso per Daniele De Rossi, che in questa stagione si è fatto apprezzare parecchio subentrando a Patrick Viera e risollevando il Genoa.