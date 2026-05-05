Sentite il ds del Sassuolo: "I risultati parlano per Grosso. Mi auguro possa ambire a grandi piazze"

Tra i premiati al Gran Galà del Calcio ADICOSP svoltosi ieri sera a Roma, c'è stato anche Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo.

Le parole del ds

Il ds neroverde ha parlato anche del futuro di Fabio Grosso, principale indiziato alla panchina della Fiorentina: "Io penso che i risultati parlino per lui, in questi due anni ha dimostrato il suo grande valore regalando soddisfazioni".

Su Grosso

“Penso e mi auguro che continui il suo percorso calcistico nel poter ambire a grandi piazze, anche se continuo a dire che già facciamo parte di una grande società e siamo orgogliosi di questo”.