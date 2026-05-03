Trevisani e Callegari divisi sul futuro di Grosso: "Lo vedrei bene a Firenze", "Troppa pressione"
Fabio Grosso
Risposte diverse date dai giornalisti Riccardo Trevisani e Massimo Callegari alla domanda: “Dove vedreste bene Fabio Grosso l'anno prossimo?”. Questo il pensiero dei due sull'allenatore seguito da vicino dalla Fiorentina, rilasciato a SportMediaset.
L'opinione dei due
Trevisani a botta sicura risponde: “Lo vedrei bene a Firenze”. Callegari, invece: “Io a Bologna: un salto di qualità rispetto al Sassuolo, senza però la pressione esasperata di una piazza come Firenze”.
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