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Trevisani e Callegari divisi sul futuro di Grosso: "Lo vedrei bene a Firenze", "Troppa pressione"

Redazione /
Fabio Grosso
Fabio Grosso

Risposte diverse date dai giornalisti Riccardo Trevisani e Massimo Callegari alla domanda: “Dove vedreste bene Fabio Grosso l'anno prossimo?”. Questo il pensiero dei due sull'allenatore seguito da vicino dalla Fiorentina, rilasciato a SportMediaset.

L'opinione dei due

Trevisani a botta sicura risponde: “Lo vedrei bene a Firenze”. Callegari, invece: “Io a Bologna: un salto di qualità rispetto al Sassuolo, senza però la pressione esasperata di una piazza come Firenze”.

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