Primavera, Fiorentina-Monza 0-0: Conclusione di Braschi deviata sul palo. Segui la diretta testuale della gara su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Monza 0-0
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Kouadio, Kospo, Sadotti, Trapani; Bonanno, Deli; Mazzeo, Puzzoli, Angiolini; Braschi
A disp.: Fei, Dolfi, Sturli, Perrotti, Atzeni, Conti, Montenegro, Evangelista, Kone, Jallow.
All.: Daniele Galloppa
Torna in campo questo pomeriggio alle 17 la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che affronterà il Monza al Viola Park nel quartultimo turno della regular season.
Fiorentinanews c'è!
La Fiorentina vuole riprendersi la vetta della classifica dopo le vittorie di Cesena e Parma. Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della gara sul sito. Per aggiornare la diretta premere il testo F5 del proprio PC o refreshare la corrente pagina web.
-
36'
Muove finalmente bene la Fiorentina, ma la manovra viene chiusa da Kospo che tenta il tiro da fuori, senza precisione né potenza
-
34'
Conclusione velleitaria di Sadotti dai 30 metri, benché il calciatore sia in possesso di soluzioni balistiche notevoli. La Fiorentina fatica molto a produrre gioco e questo tiro ne è una fotografia chiara
-
29'
Fogliaro pericolosissimo
Bella manovra del Monza: Mout apre per la sovrapposizione di Bagnaschi, cross di prima e semirovesciata di Fogliaro che finisce alta di pochissimo
-
27'
Azarovs e poi Buonaiuto lavorano benissimo il pallone con quest'ultimo che salta secco Deli penetrando nell'area di rigore della Fiorentina, tirocross basso e uscita di Leonardelli che controlla la sfera in due tempi
-
26'
Ancora calcio d'angolo per il Monza, frutto di un tocco di Puzzoli, in pressing su De Bonis
-
24'
Conclusione piuttosto innocua di De Bonis dal limite dell'area della Fiorentina, il tiro viene però deviato ed è calcio d'angolo per il Monza
-
22'
Puzzoli ancora in azione: si accentra ritagliandosi uno spazio ottimo per andare al tiro in diagonale col sinistro, pallone fuori di poco
-
21'
Rischia un po' la Fiorentina su un cross che viene deviato da Martone e stava per favorire Fogliaro
-
16'
Bellissimo lancio dalle retrovie a innescare Mazzeo, controllo perfetto dell'ala viola che si accentra e tenta il destro a giro, tiro deviato che esce di pochissimo, corner per la Fiorentina
-
14'
Braschi vicino al gol!
Conclusione da distanza ravvicinata di Braschi, che sul pallone preciso di Puzzoli trova l'ottima parata di Strajnar, che devia sul palo, quindi viene murato il tiro di Angiolini
-
12'
Errore di Kospo che respinge male di testa favorendo l'italo-francese Mout, il mancino del Monza prova ad accentrarsi ma viene ben marcato da Sadotti e va al tiro venendo murato
-
9'
Stavolta il contropiede lo prova la Fiorentina: Mazzeo punta Bagnaschi sulla perfetta imbucata di Braschi ma conclude troppo fiaccamente rasoterra e Strajnar può parare facilmente anche in questo caso
-
8'
Chiaro il tema tattico del Monza, che prova a ripartire in contropiede e sorprendere la Fiorentina, nell'occasione però Mout non riesce ad andare al tiro
-
7'
Trapani si accentra e scarica il destro, il lettone Azarovs devia in corner il tiro del capitano viola
-
5'
Si apre un bello spazio per Puzzoli che aveva iniziato l'azione e si era poi ritrovato il pallone a seguito di un rimpallo: il mancino dal limite del trequartista viola è però debole e innocuo per Strajnar, che para facilmente
-
3'
Manovra la Fiorentina, che tiene palla e prova a scardinare il pressing del Monza. Ospiti molto bassi a presidio della propria area di rigore
-
1'
Partiti!
Inizia Fiorentina-Monza, FORZA VIOLA!