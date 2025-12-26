Il Monza continua a volare con Colpani ancora out. L'ex viola potrebbe presto tornare in Serie A

L'esperienza di Andrea Colpani alla Fiorentina non ha certamente lasciato il segno. Il giocatore, infatti, è tornato al Monza in Serie B, dove tuttora gioca e dove si è in parte rilanciato.

Colpani, ritorno in Serie A prima del suo Monza?

I biancorossi, nell'anticipo contro il Modena, hanno vinto 2-1 in rimonta agganciando il Frosinone in testa alla classifica. Il Monza, insomma, è tra le candidate a tornare subito in Serie A. Anche senza l'ex viola Colpani, che è out per infortunio al momento. E il classe '99 potrebbe tornare nella massima categoria già da gennaio.

C'è la Lazio sull'ex viola

Attenzione, infatti, alla Lazio. I biancocelesti, dopo il mercato bloccato, puntano a qualche rinforzo nella finestra invernale, soprattutto sugli esterni offensivi. I principali candidati sono proprio Colpani e Insigne.