Como-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Ennesima occasione per la Fiorentina in questa maledetta stagione: la squadra viola apre il programma del sabato di Serie A, su un campo difficilissimo e contro un avversario gasato come il Como. La squadra viola aprirà il suo ciclo di gare-salvezza, inframezzate dal play-off di Conference, oggi alle 15 al ‘Sinigaglia’.
Fiorentinanews c'è!
Appuntamento dunque alle 15 con la consueta diretta testuale dell'incontro e poi con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti.
