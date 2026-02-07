Fiorentina-Torino, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Torino

La Fiorentina inaugura il suo mese di febbraio con la sfida casalinga contro il Torino: gli uomini di Vanoli, che oggi affronterà la sua ex squadra, arrivano da tre sconfitte consecutive - due di campionato, intervallate da quella di Coppa contro il Como - e vanno a caccia di un successo casalingo che manca da un mese. I granata arrivano con una forma simile, e dovranno fare di tutto per rialzarsi da un momento no che, nelle ultime cinque di campionato, ha visto la truppa di Baroni raccogliere una sola vittoria.

Fischio d’inizio alle ore 20:45, l’arbitro sarà il sig. Andrea Colombo della sezione di Como. Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.



