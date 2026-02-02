Sembra uno scherzo, e invece è tutto vero: consegnata documentazione incompleta, salta il trasferimento di Kouamé

La fretta, si sa, è cattiva consigliera. Ritrovarsi all'ultimissimo giorno, nelle ultimissime ore, a dover cercare una sistemazione per Kouamé, ha scaturito una serie di eventi che ha portato, senza troppe sorprese, all'ennesima permanenza del giocatore alla Fiorentina.

Documentazione incompleta

Gianluca Di Marzio dà l'ufficialità: il contratto depositato in Lega non è valido, in quanto la documentazione fornita è incompleta, e il check sulla validità della stessa non è andato a buon fine. Pertanto, l'affare è da considerarsi saltato, e Kouamé - salvo ennesimi, clamorosi colpi di scena - rimarrà a Firenze.