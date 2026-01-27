Le nostre PAGELLE: Disastro Fortini, mette lo zampino in tutte le reti del Como. L'apporto inesistente dei nuovi entrati. Sorpresa Balbo

Christensen: 5 Comunque si chiami, il portiere della Fiorentina è sempre destinato a prendere gol. Ma è bravo a dire di no a Caqueret in apertura di ripresa. Reattivo ad andare giù su Ramon, bloccando anche il pallone. Pesa però il mezzo pasticcio sulla rete decisiva di Nico Paz.

Fortini: 4 Purtroppo c'è il suo zanpino su tutt'e tre le reti del Como. Tocca per ultimo e regala l'angolo dell'1-1, lasciando anche finire fuori il pallone volontariamente nonostante fosse stato lui a toccare per ultimo. Poi sbaglia il rinvio e recapita il pallone sui piedi di Nico Paz. Non pago devia anche il tiro dello spagnolo mettendo fuori causa Christensen. Kühn si invola sulla sua parte nella terza rete.

Comuzzo: 5 Va a vuoto sull'angolo, nell'azione che determina l'1-1 del Como. Ancora incertezze e un altro cartellino giallo. Pongracic: SV.

Ranieri: 5,5 C'è anche lui nel pasticcio che rimette in partita il Como dopo una prima parte di sofferenza.

Balbo: 6 La sorpresa vera di inizio partita porta il suo nome. Sorprende anche la difesa del Como, arrivando ad impegnare subito due volte Butez. Il ragazzo non sfigura di certo. Gosens: 5 Lui, Fagioli e Gudmundsson dovevano dare una svolta alla partita della Fiorentina e invece…

Fabbian: 5,5 Prova a rifarsi dell'errore di sabato scorso al primo pallonte toccato e ci riesce in parte perché è lui a mettere dentro la palla per il vantaggio viola. Ma a ben vedere è l'unico lampo di una serata che non lo vede di certo protagonista.

Ndour: 5 Anche le rotazioni più estreme, per ora, non lo toccano, è il punto fermo dell'era Vanoli. Eppure è un pesce fuor d'acqua in quella posizione. Fagioli: 5 Non riesce a ridare alla Fiorentina quel gioco e quelle geometrie che servirebbero per rimontare, o quantomeno per provare a farlo. Solo un cross nel finale per lui, troppo poco.

Brescianini: 5,5 Ha una buona occasione per involarsi verso la porta del Como ad inizio ripresa, ma sbaglia il primo controllo e viene recuperato dalla retroguardia dei lariani. Piano, piano la squadra di Fabregas prende le redini del centrocampo e anche l'ex Atalanta va in sofferenza.

Harrison: 5 Dà una mano in fase difensiva ma quando si ritrova col pallone tra i piedi, oggettivamente non ne azzecca mezza.

Fazzini: 5,5 Partecipa attivamente all'ottimo, primo quarto d'ora della Fiorentina, impegnando Butez. Alla lunga però si perde e perde anche una bella opportunità per tornare ad essere protagonista sul campo. Solomon: SV.

Piccoli: 6 Movimento da centravanti, zampata in controtempo quasi da giocatore di calcio a cinque. L'1-0 viola porta la sua firma in questo modo. Si allunga il pallone che poteva portare al 2-2 e riesce anche a farsi male nella stessa azione. Gudmundsson: 5 Non tocca praticamente palla.

Vanoli: 4,5 Mette in campo una squadra più che sperimentale e c'è da dire che la prima parte del match è anche più che positiva. Ma alla fine si fa schiacciare dagli avversari, consegnandosi mani e piedi come se ci fosse la voglia di andare fuori dalla competizione. E il che non è accettabile.