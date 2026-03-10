Il messaggio di solidarietà di De Gea verso Kinsky, sostituito dopo 15 minuti: "Tieni la testa alta, nessuno sa quanto sia difficile"

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha espresso la sua vicinanza al portiere del Tottenham Antonin Kinsky, commentando a caldo tramite i propri social quanto accaduto nella partita tra l'ex squadra di Paratici e l'Atletico Madrid, che si sta svolgendo in questi minuti.

Cosa è successo a Madrid

Il messaggio, a un primo sguardo forse criptico vista l'assenza di riferimenti, non può che essere indirizzato a lui, protagonista in negativo della serata degli Spurs: il portiere ceco, alla sua terza partita stagionale, è stato preferito a Vicario dall'attuale allenatore dei londinesi, Igor Tudor, per la delicata sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League, contro l'Atletico Madrid, in Spagna. Dopo 15 minuti, due errori grossolani e tre gol subiti, l'allenatore croato ha quindi deciso di sostituire l'estremo difensore, che si è subito fiondato negli spogliatoi in lacrime.

Solidarietà tra colleghi

Su sfondo nero, infatti, si legge il pensiero dello spagnolo: “Nessuno che non abbia mai fatto il portiere può capire quanto sia difficile giocare in questa posizione. Continua a testa alta e avrai altre occasioni”.