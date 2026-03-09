Dopo Rugani, la Fiorentina punta un altro esubero dei bianconeri: chance per un esterno che ha trovato poco spazio, ma che al Franchi...

L'asse di mercato tra Fiorentina e Juventus potrebbe tornare ad infiammarsi questa estate: agilitato anche dall'arrivo di Paratici, la Fiorentina sembrerebbe aver (ri)messo gli occhi su un altro esubero della rosa bianconera.

Ai margini, ma…

Lo riporta Calciomercato.it: in scadenza con la Juve, sono praticamente nulle le chance di rinnovo per Filip Kostic, esterno serbo classe ‘92, che in stagione ha raccolto appena 543 minuti, nei quali ha segnato 3 reti (una di queste, naturalmente, alla Fiorentina). Non è una notizia nuova che interessi ai viola, con Kostic che già nell’agosto di due anni fa sembrava vicino all'approdo a Firenze.

Torna di moda

Ebbene, la pista sembrerebbe essersi riaccesa e, come scrive la testata che si occupa di movimenti di mercato, già nelle prossime settimane dovrebbero arrivare i primi contatti tra la società e il giocatore, per discutere di un accordo a parametro zero.