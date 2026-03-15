VIDEO - Martinelli, Martinelli e ancora Martinelli. Il Venezia sbatte sul muro del portierino viola. Tutte le sue parate

Partita da migliore in campo per Tommaso Martinelli con la sua Sampdoria, che ieri ha sfidato a Marassi la capolista della serie cadetta Venezia.

Grandi parate

Il portierino viola classe 2006 si è superato nel match di Genova, sfoderando grandi parate contro i lagunari e tenendo il risultato sullo 0-0 che ha tenuto fino al fischio finale. MVP assoluto della gara. E adesso le riflessioni in vista del prossimo anno in casa Fiorentina sono d'obbligo.

Il video

Eco tutte le sue parate: