VIDEO - Martinelli, Martinelli e ancora Martinelli. Il Venezia sbatte sul muro del portierino viola. Tutte le sue parate
Tommaso Martinelli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Partita da migliore in campo per Tommaso Martinelli con la sua Sampdoria, che ieri ha sfidato a Marassi la capolista della serie cadetta Venezia.
Grandi parate
Il portierino viola classe 2006 si è superato nel match di Genova, sfoderando grandi parate contro i lagunari e tenendo il risultato sullo 0-0 che ha tenuto fino al fischio finale. MVP assoluto della gara. E adesso le riflessioni in vista del prossimo anno in casa Fiorentina sono d'obbligo.
Il video
Eco tutte le sue parate:
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