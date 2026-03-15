La Samp ferma la capolista Venezia, Martinelli migliore in campo con le sue parate
Altra grande serata e prestazione per Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 della Fiorentina in prestito alla Sampdoria, che ieri sera ha ospitato la capolista della Serie B Venezia.
La gara
Pareggio a reti bianche per le due compagini, che non sono andate oltre lo 0-0. Per i blucerchiati fondamentale Martinelli, che ha compiuto almeno 5 parate salva risultato.
Il momento di forma
Dopo un primo periodo in panchina e poi l'infortunio, Martinelli si è preso alla grande la maglia da titolare, sfornando buone prestazioni una dopo l'altra. La Fiorentina lo segue con grande attenzione.
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