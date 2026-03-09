Stavolta Martinelli non può farci nulla: ne prende tre a Frosinone e per la Samp torna lo spettro retrocessione

Stavolta non è andata come quasi sempre in precedenza, da quando Tommaso Martinelli ha sposato la causa Sampdoria e cioè con un risultato positivo. Dal suo arrivo infatti i blucerchiati non avevano mai perso con lui in campo, perfino una settimana fa con la Juve Stabia, con il pari raggiunto proprio in extremis. Ieri invece a Frosinone la Samp è crollata malamente, perdendo per 3-0: non per colpa del suo portiere ma questo non cambia la sostanza.

Prima Fiori di testa, poi Raimondo con un’altra frustata di testa e poi Corrado con un gran sinistro da fuori hanno trafitto il portiere in prestito dalla Fiorentina. La Samp così si ritrova nuovamente a fare i conti con il rischio retrocessione e un penultimo posto che dista appena due punti.