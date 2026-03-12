Fiorentina-Rakow Częstochowa: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

A pochi giorni dalla delicata sfida salvezza contro la Cremonese, e dopo lo scialbo pareggio casalingo contro il Parma, questa sera la Fiorentina di Paolo Vanoli torna in campo per l’andata degli ottavi di Conference League: i viola sono attesi dalla partita contro il Rakow. Considerando l’importante impegno di campionato di lunedì, al quale si aggiungono qualche defezione per problemi fisici, il tecnico gigliato sarà costretto a rimescolare nuovamente e mandare in campo una squadra rimaneggiata. Sicuramente non ci sarà Moise Kean, che sta lottando contro il tempo per recuperare il problema alla tibia ed esserci contro i neroverdi lunedì, e De Gea, con Christensen pronto a giocarsi le sue carte dopo l’infortunio che ha messo fuori per un po’ di tempo Lezzerini.

Resta sempre aggiornato con la nostra DIRETTA TESTUALE

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.