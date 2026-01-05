​​

Mercato viola: le QUOTAZIONI dei giocatori

Lorenzo Ciabattini /
Da ACF Fiorentina
La sessione invernale del calciomercato quest'anno durerà dal 5 gennaio al 2 febbraio. Ma la Fiorentina ha già messo a segno un acquisto di rilievo: Manor Solomon, esterno israeliano che arriva in prestito.

In uscita invece ancora non è stata compiuta alcuna operazione.

ENTRATA

Bresciani (C) 20%                              Samardzic (C) 10%                              Baldanzi (C) 15%                                     Miretti (C) 10%                                      Casadei (C) 15%                                 Luvumbo (A) 15%

USCITA

Fazzini (C) 10%
Dzeko (A) 40%
Nicolussi Caviglia (C) 60%
Richardson (C) 80%

