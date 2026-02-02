Si chiude il mercato invernale: cinque acquisti per la salvezza. Se ne vanno quasi tutti i giocatori arrivati in estate. Il riepilogo delle operazioni

Si è appena conclusa la sessione invernale di calciomercato per le squadre di Serie A: arrivati al fatidico gong delle 20, le squadre possono tirare le prime somme su quanto raccolto in questo mese abbondante di trattative. Tra queste anche la Fiorentina, che aveva l’urgente compito di ovviare a un mercato estivo (quasi) completamente sbagliato, in vista di una lotta verso la salvezza che si fa sempre più complicata.

Le entrate

Un mercato lunghissimo per la Fiorentina, che si è mossa già nei primissimi giorni e che ha chiuso l'ultima trattativa solo oggi. In ordine cronologico, dal mercato sono arrivati Solomon (prestito con diritto di riscatto fissato a 10mln), poi la coppia di centrocampo composta da Brescianini (prestito oneroso a 1mln con diritto, che diventa obbligo in caso di salvezza, a 10mln) e Fabbian (stessa formula ma il riscatto è fissato a 13mln + 1.5mln di bonus). Harrison, invece, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10mln. Infine, l'ultimo acquisto è quello odierno, che ha visto arrivare Rugani: per lui si tratta di un prestito oneroso (0.5mln) con diritto - che diventa obbligo in caso di salvezza come per Brescianini e Fabbian - fissato a 2mln. Qualora tutte le operazioni andassero in porto, la Fiorentina si ritroverebbe quindi con un esborso di 49mln totali per i cinque giocatori sopracitati.

Le uscite

Numericamente parlando, sono state molte di più le uscite, pur a fronte di un ritorno economico più esiguo. Sempre in ordine cronologico, ad aver salutato Firenze in questa sessione troviamo Infantino (prestito con diritto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra sconosciuta, all’Argentinos Juniors), seguito invece dal prestito secco di Martinelli alla Sampdoria e della cessione a titolo definitivo di Marì all'Al-Hilal, per 2mln. Sono stati poi interrotti i prestiti di Viti e Nicolussi Caviglia che, assieme a Dzeko - accasatosi gratuitamente allo Schalke 04 - e Sohm - coinvolto nello scambio di prestiti con Fabbian, il Bologna lo ha prelevato con diritto di riscatto a 12mln -, sono i quattro giocatori che hanno lasciato la Fiorentina dopo metà stagione a dir poco insoddisfacente. Restano infine i prestiti con diritto di Richardson (8mln al Copenhagen) e Nzola (3.5mln al Sassuolo), per un totale - qualora venissero esercitate tutte le formule - di 25.5mln. Fiorentina che quindi chiude il suo mercato invernale con un passivo previsto di circa 23.5mln di euro.