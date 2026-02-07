Le nostre PAGELLE: Vanoli e un errore esiziale che costa carissimo. Solomon super, i primi applausi per Harrison

De Gea: 6 Purtroppo è un periodo così, ad ogni tiro non resta che raccogliere la palla in fondo al sacco. Del resto per Casadei è un gioco da ragazzi batterlo da due passi. Però nel finale rompe questa sorta di maledizione con una respinta provvidenziale, salvo poi capitolare un'altra volta in pieno recupero.

Dodô: 5 Tutti a fare il fuorigioco…tranne lui. E' un sonnellino che costa caro quello del brasiliano, per essere più precisi costa il gol di Casadei. Alterna buone accelerazioni a distrazioni importanti in chiusura degli spazi.

Comuzzo: 5,5 Fuori tempo totale nel finale di gara, stende un avversario, si becca un giallo e la Fiorentina prende il gol del 2-2 sull'azione successiva.

Pongracic: 5,5 Serata di incertezze per la coppia centrale, nel mezzo si balla ed anche sui calci piazzati la musica non cambia, anzi.

Parisi: 6 Rischia di mettere ko involontariamente il proprio portiere ad inizio gara. Poi gara attenta, ma senza acuti e con qualche problema di cross.

Mandragora: 6 Benedetto sia il break che fa sulla trequarti del Torino, perché il gol di Solomon nasce così. E' sicuramente quello il momento clou della sua partita, dove ci sono anche un paio di conclusioni dalla distanza. Fabbian: 5,5 Non riesce a dare quell'impulso che dovrebbe in questo non aiutato anche dalla scelta di Vanoli di far arretrare il raggio d'azione alla squadra.

Fagioli: 6,5 Un lancio che è un ricamo quello sfoderato al 10' per Kean, quello che basta per metterlo da solo davanti a Paleari.

Brescianini: 5,5 Una grave ingenuità giusto per iniziare (male) il match. Impegna Paleari con un rasoterra ravvicinato. Impreciso palla al piede e sacrificato in marcatura a tutto campo. Ndour: 5,5 Porta più confusione che altro.

Solomon: 7,5 Imprendibile per gli avversari, per un tempo gli manca solo l'ultima giocata anche se due o tre palle messe in area meritavano miglior sorte. Il gol, bellissimo e fondamentale, è il giusto premio per una grande prestazione. Ranieri: SV.

Gudmundsson: 6,5 Va a due centimetri dal gol con un destro morbido indirizzato a fil di palo. Una parte della tribuna esulta ma è solo un effetto ottico. Per 45 minuti la Fiorentina si basa solo su lui e Solomon. Bastano dieci secondi nella ripresa per stroncargli una caviglia e per metterlo ko. Harrison: 6,5 Tempo e forza sono quelli giusti, dal nulla si inventa un assist per Kean che stavolta il centravanti sfrutta appieno. E' questo l'asse che dà il 2-1 ai viola. Si guadagna i suoi primi applausi convinti per generosità, velocità e anche per i dribbling, arma sempre necessaria.

Kean: 6,5 Il biglietto da visita non è di quelli giusti perché mette alto da solo davanti al portiere avversario. Gli ci vogliono tre palloni buoni per fare quello che tutti si aspettano da lui: gol. Tutto questo al netto di una condizione fisica che, evidentemente, non è delle migliori. Piccoli: SV.

Vanoli: 4 Ci mette 40 minuti per capire che Ilkhan gode di troppo spazio. Risistemata in qualche maniera la squadra e la partita decide di togliere Solomon per mettere Ranieri consegnando di fatto il campo e la possibilità di pareggiare al Torino. Un errore esiziale che rischia di costare carissimo visti i punti preziosi buttati via. m