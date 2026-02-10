Era noto per vie traverse, ma adesso è ufficiale: Paratici immortalato a Roma con la sua nuova fiamma

Era già stata vista in tribuna a seguire il Tottenham assieme all'allora Head of Football degli Spurs, ma adesso la nota rivista di gossip Chi rivela ufficialmente la fiamma di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina.

La nuova fiamma

Si tratta dell'attrice italiana Pilar Fogliati, volto noto negli ultimi tempi per gli appassionati di cinema. I due sono stati visti a Roma a più riprese: una volta seduti ad un bar, un'altra rincasando insieme. Il tutto, comunque, senza nascondersi: “Amarsi è un gioco di squadra”, racconta lei a Chi. E di squadre Paratici se ne dovrebbe intendere.

Attesa in tribuna?

E se Paratici è stato visto allo stadio per la sfida contro il Torino, la sua prima come direttore sportivo della Fiorentina, non è da escludersi che anche l'attrice romana possa vedersi sugli spalti del Franchi prima o poi.