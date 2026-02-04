Svolta per la Fiorentina: Kappa leva le tende. Al suo posto uno sponsor giapponese

Una grande novità nel panorama (tecnico) della Fiorentina. Il noto portale Footy Headlines, specializzato nello svelare gli sponsor delle squadre di calcio di tutto il mondo, può confermare che la società di Giuseppe Benito Commisso ha firmato un accordo con Mizuno per la stagione 2026/2027, ponendo fine alla partnership quinquennale con Kappa.

Nuovo (ennesimo) cambiamento in arrivo in casa Fiorentina

Le prime divise firmate Mizuno della Fiorentina saranno “lanciate” a luglio, o al massimo ad agosto, 2026. Ma non doveva tornare lo sponsor spagnolo? L'accordo previsto per la fornitura delle divise tra ACF e Joma sarebbe saltato all'ultimo minuto. Un po' come quello di Kouamé al Verona, per fare un paragone in salsa toscana.

Dal Giappone con furore

Dunque, il marchio giapponese Mizuno è ora il favorito per subentrare a Kappa e produrre le divise del club a partire dalla prossima stagione.

Si tratta di una grande sorpresa, poiché l'accordo con Joma era considerato "quasi concluso" già da diversi mesi. Da mesi, da marzo 2025, tutti gli indizi indicavano un ritorno del marchio spagnolo Joma a Firenze, in sostituzione dell'uscente Kappa.

Ma la Fiorentina non avrà l'esclusiva in Italia

Si tratterebbe di una mossa significativa per Mizuno, che testimonia le sue crescenti ambizioni nel calcio europeo. L'azienda è già fornitore di divise per la Lazio, un'altra squadra di rilievo in Serie A, con un accordo che durerà almeno fino al 2028.

Quest'estate, inoltre, Mizuno è diventato fornitore ufficiale del Monaco di Montecarlo a partire dalla stagione corrente, dimostrando una chiara strategia di espandere la propria presenza nei principali campionati calcistici europei.