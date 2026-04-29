De Gea ed Edurne stanno realizzando la casa dei loro sogni: un progetto da venti milioni

Le tematiche immobiliari sembrano essere molto care in questo periodo ai giocatori della Fiorentina.

Mentre Albert Gudmundsson ha chiuso l'acquisto di un appartamento del valore di quasi quattro milioni di euro in Islanda, David De Gea e la sua compagna, la cantante e show girl spagnola Edurne, stanno costruendo la casa della loro vita a La Finca, una delle zone più esclusive vicine alla capitale spagnola, Madrid.

Il lotto comprato dal portiere

All'inizio del 2022, scrive stamani Vanitatis, David De Gea ha acquistato uno dei lotti più ambiti del complesso. Il terreno, di oltre 10.000 metri quadrati (una dimensione sempre più rara a La Finca), si trova in una delle zone più esclusive del complesso. Su di esso, il portiere e l'artista madrileno stanno costruendo la loro casa, una proprietà moderna e ambiziosa che vanta tutti i comfort di una residenza di alto livello ed è perfettamente adattata ai loro gusti e alle loro esigenze.

Venti milioni

La coppia ha affidato ad A-Cero la realizzazione di questo sogno. A-Cero è il prestigioso studio di architettura fondato da Joaquín Torres e Rafa Llamazares che sono due archistar in Spagna. Il progetto potrebbe costare una cifra imponente: venti milioni di euro, secondo quanto riferito da un esperto del mercato immobiliare di lusso di Madrid.