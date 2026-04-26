FOTO - De Gea ricorda i vecchi tempi al Manchester United con un avversario affrontato contro il Sassuolo

Il portiere della Fiorentina David De Gea oggi affrontava uno dei suoi vecchi compagni al Manchester United nella partita contro il Sassuolo al Franchi.

Il passato comune

Nemanja Matić, attuale centrocampista dei neroverdi, infatti ha passato ben 5 anni di carriera nello United insieme a De Gea. I due si sono rincontrati da avversari oggi sul campo del Franchi e si sono scattati una foto insieme.

La foto

“Old friends re-UNITED” ha scritto il portierone viola sui social postando la foto ricordo con Matic.