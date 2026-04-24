Alisson difficile, De Gea piano B di lusso. La Juventus studia le mosse per la porta. E con la Champions il portiere viola...

Tra i tanti giocatori in bilico in casa Fiorentina c'è anche David De Gea, portiere viola che non ha mai nascosto l'amore che prova per Firenze e per la piazza, ma che in estate potrebbe ricevere diverse richieste.

Pressing bianconero

Lo spagnolo non è proprio di primissimo pelo, ma le prestazioni in viola hanno fatto capire che ancora qualche cartuccia da sparare ad alto livello ce l'ha. E cos', come scrive il Corriere dello Sport, tra i club interessati a lui c'è la Juventus.

Il piano della Juventus

I bianconeri hanno compre priorità Alisson, ex Roma adesso al Liverpool. Ma arrivare al brasiliano non è facile, soprattutto per i costi (i Reds chiedono 10 milioni, senza contare l'oneroso stipendio). Per De Gea i costi sarebbero più alla portata della Juventus e la prospettiva di tornare a giocare la Champions lo attrarrebbe. La trattativa e i contatti devono ancora entrare nel vivo, ma su De Gea iniziano a muoversi in diverse.