Fiorentina, cosa fai coi big? C'è il punto di riferimento intoccabile, mentre Kean non lo è più

De Gea, Fagioli e Kean, portiere, regista e centravanti ovvero la spina dorsale della Fiorentina e i tre veri big della squadra.

Che ne sarà di loro? Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che il centrocampista, riscattato la scorsa estate dalla Juventus, sarà il punto di riferimento della nuova Fiorentina, fatta salva un’offerta economica non rifiutabile (discorso che vale per ciascun calciatore su cui al Viola Park metteranno l’etichetta “confermato”).

Il Kean che sta bene ed è motivato è un qualcosa di cui nessuno si vorrebbe privare, però la clausola a quota 62 milioni è la via d'uscita per ragionare su una possibile cessione a cifre più basse.

Con De Gea infine è molto probabile che ci sarà un incontro a salvezza raggiunta per capire se le intenzioni sono ancora quelle che hanno portato al rinnovo fino al 2028 o se, viceversa, le voci del momento (la Juventus segue il portiere spagnolo) possono diventare voglia di cambiare.