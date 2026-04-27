Borja Valero: "Vanoli ha fatto quello che doveva fare, ma la piazza ha altre aspettative. Fagioli? Spero diventi grande a Firenze"

Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Toscana Tv durante Casa Viola per affrontare brevemente alcuni temi relativi al mondo viola.

Su Vanoli

“Vanoli ha fatto quello che doveva fare e quello che gli veniva chiesto, e l'ha fatto molto bene: è ovvio però che la piazza di Firenze ha aspettative alte e ha in mente qualcosa di nuovo, ma la decisione starà al nuovo direttore, che credo abbia un grandissimo lavoro davanti in vista della prossima stagione”.

Su Fagioli

“Fagioli per le sue caratteristiche è nelle condizioni di essere un grandissimo giocatore, poi ovviamente sarà il campo a parlare per lui, sta solo a lui dimostrarlo. Ci auguriamo che lo diventi con la maglia della Fiorentina e che diventi importante per la viola, magari in un altro contesto l'anno prossimo”.