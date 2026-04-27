Braida: "Con la salvezza Vanoli conquista un risultato di grande valore. Fagioli pronto per piazze importanti"

Il dirigente sportivo Ariedo Braida ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, complimentandosi con Paolo Vanoli e per i risultati ottenuti a Firenze in questi mesi.

Su Vanoli

“Credo che Vanoli, se dovesse riuscire a conquistare la salvezza in una situazione del genere, raggiungerebbe un risultato di grande valore. A volte i dirigenti hanno idee diverse e possono prendere in considerazione un cambiamento, perché nel calcio l’obiettivo è sempre crescere e fare meglio. Restare in categoria rimane la priorità; poi il futuro sarà determinato dalle decisioni della società".

Su Fagioli

“A lui il talento non gli è mai mancato. Sta dimostrando tutta la sua qualità in una stagione così difficile e questo testimonia la sua crescita. È pronto per piazze importanti, perché ha il calcio nei piedi”.