Moretto: "Fagioli non è incedibile, ma rimane il punto fisso da cui Paratici e la Fiorentina vogliono ripartire"

Matteo Moretto, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, ha parlato al canale You Tube di Fabrizio Romano, intervenendo anche sul futuro di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina.

Le parole di Moretto

“Sento tante squadre accostate a Nicolò Fagioli. Il giocatore rimane il punto fermo della Fiorentina. Da lui la società viola e Paratici vogliono ripartire, salvo proposte fuori mercato e cifre spropositate”.

Una precisazione

"Non è incedibile, perché oggigiorno nessun giocatore lo è, ma Fagioli resta il cardine della Fiorentina che verrà