Brovarone: "La doppia seduta di Kean, ma come si fa a crederci? La Fiorentina ha bisogno di una rifondazione profonda"

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha affrontato due temi focali quali lo stadio e l'ambiente attorno alla squadra.

Sulla situazione a Firenze

“Io penso che Firenze oggi sia costantemente alla ricerca della difettosità, anche giustamente. Mentre ieri c'è stata l'incomprensione sul cambio di Mandragora ho sentito le voci dal parterre incredule, che si chiedevano perché togliere Fagioli. C'è l'occhio continuamente attento alla valutazione, ed è giusto, perché si vive in uno stato che non è più accettabile e tante volte si fa finta di nulla sotto molti aspetti, da quello medico a quello organizzativo: la Fiorentina sotto tanti aspetti è veramente da rifondare completamente. La doppia seduta di fisioterapia di Kean, l'altro giorno aveva l'influenza: ma come si fa a credere a queste cose? Ma con chi pensano di avere a che fare? Così si fa male, e per di più non ho mai visto Firenze così piegata”.

Sullo stadio

“Queste tematiche erano già state poste in essere tempo fa, questi sono punti che la Fiorentina fa benissimo a puntualizzare e a pretendere, soprattutto sulla chiarezza. Poi c'è il tema della concessione, che è un punto focale: solo fosse nella mente della proprietà di vendere la Fiorentina, senza concessione la venderesti in maniera molto più complessa e meno remunerativa. Può anche darsi che la Fiorentina abbia pensato di cedere e così facendo starebbe facendo i propri interessi: a sensazione mia, in uno stato non proprio eccitante, dove io tifo per la rifondazione potente della società, credo invece che questa proprietà rimarrà al suo posto. E mi sorprende molto”.